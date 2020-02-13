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Факты / Украина / Общество

В украинском учебнике по биологии предлагают изучать вирусы с помощью видеоигры

В украинском учебнике по биологии предлагают с помощью видеоигры Plague Inc. изучить распространение различных инфекций по миру.

Рекомендации для такой практической работы по биологии взяты из сборника учебных программ для 10-11 классов под названием Профильная школа как путь к конкурентоспособной личности.

Видеоигра Plague Inc. – это симулятор распространения смертельных инфекций.

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Целью симулятора является уничтожение всех людей в мире до того, как они смогут изобрести эффективную вакцину против инфекции.

Школьникам предлагают создать свою болезнь и наблюдать за ее распространением по миру, а после этого сохранить результаты и сделать выводы из увиденного.

К слову, видеоигра Plague Inc. набрала популярность в китайском App Store на фоне вспышки нового типа коронавируса.

Источник: Институт педагогики

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