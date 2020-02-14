День святого Валентина: топ-5 самых желанных подарков украинцев

Согласно опросу компании Gradus, подарить что-то на День святого Валентина собираются 79% украинцев, а 81% опрошенных ждут подарка на праздник.

Больше всего на праздник украинцы ждут признания в любви. Однако больше всего дарить собираются вкусную еду или вино.

Также украинцы ждут таких подарков, как:

романтический ужин в ресторане;

Валентинка;

цветы;

билеты на отдых.

Многие хотят получить в подарок гаджеты, книги, а также спа и косметологию, однако мало кто собирается их дарить.

Также в качестве подарка около 14,8% опрошенных хотят получить романтическое путешествие, однако подарят его только 0,5% украинцев.

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60% украинцев позитивно относятся к Дню святого Валентина, а около трети опрошенных собираются отмечать праздник.

Люди в возрасте 18-34 года более позитивно относятся к празднику (68%) нежели респонденты возрастом 45-60 лет (53%). Лучше всего воспринимают День святого Валентина на Севере Украины, хуже всего – на Востоке.

76% украинцев считают, что в Украине есть своя традиция празднования Дня всех влюбленных.

Опрос провела компания Gradus методом самостоятельного заполнения на смартфонах среди участников онлайн-панели Gradus. Она репрезентативна по отношению к людям в возрасте 18-60 лет, проживающих в городах с населением от 50 тыс. жителей и больше.

Онлайн-панель репрезентативна по полу, возрасту, региону, типу населенного пункта, образованием.

Опрос проводили 14 февраля 2020 года. В нем приняли участие 700 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет. Погрешность исследования – не более 3,1%.

Если ты хочешь, чтобы и твое мнение было учтено, устанавливай мобильное приложение Gradus, участвуй в опросах на общественно-важные темы.

К слову, известный уличный художник Бэнкси нарисовал граффити ко Дню святого Валентина.