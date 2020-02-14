Министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал три возможных варианта интерфейса электронного паспорта гражданина Украины.

Он также напомнил, что возможность получить в мобильное приложение цифровой документ будет у владельцев загранпаспорта и ID-карты.

Согласно представленному интерфейсу, главные данные паспорта (фото, ФИО, номер) будут размещать на лицевой стороне. А вот срок действия, пол, гражданство и другую информацию планируют спрятать.

Для проверки документа будет действовать QR-код.

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Михаил Федоров также добавил, что паспорт в смартфоне позволит, в частности, передвигаться по стране на поезде и самолете, идентифицировать лицо в государственных учреждениях, получать посылки.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в марте ID-паспорт можно будет загрузить в приложение Дія.

Источник: Михаил Федоров