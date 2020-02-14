Газ для автомобиля: в чем главная опасность

Газ для авто – настоящая панацея в свете безумных цен на бензин, ведь это почти в два раза дешевле. Но газ легко может стать смертельным оружием, если оборудование будет устанавливать непрофессионал.

Чтобы сэкономить, автовладельцы соглашаются устанавливать газобаллонное оборудование, бывшее в употреблении, или на сомнительных станциях техобслуживания. И обычно, не думают о проблемах, которые могут произойти в будущем.

Малейшая ошибка может нести серьезную опасность: маленький хомутик или тонкая трубка – с такими вещами не шутят, когда речь идет о газе.

– Очень часто ставили некачественную магистраль, некачественные редукторы, шланги, в которых проходит газ. Со временем они начинают, особенно летом, сильно проявлять запах из-под капота, – рассказывает работник станции техобслуживания Сергей.

Профессиональные мастера утверждают, что почти у каждого второго авто с газовой системой есть проблема. А это угроза для всех: водителя, пассажиров и даже пешеходов, которые в роковой момент могут проходить мимо опасного авто.

Проблема в том, что в Украине Акты техничной экспертизы выдавали те, кто и монтировал газовые системы.

– Сейчас это делает независимый человек, причем независимый эксперт органа сертификации. Это происходит либо в испытательной лаборатории или на территории СТО. Все должны быть уверены, что стоит безопасное оборудование и эта установка соответствует техническим требованиям, – отмечает руководитель ассоциации безопасности эксплуатации транспорта Дмитрий Гончарук.

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На всей территории Украины уже действуют с пол тысячи специальных лабораторий и сертифицированных специалистов. Александр один из них. Работает по инструкции и знает о безопасности все до мелочей. Сертифицированный эксперт отличается от подпольных мастеров тем, что использует современные гаджеты.

– Этот прибор определяет утечку газа. Если мы в него запустим газ – он начинает очень быстро пикать и сигналить. Все. Вот так происходит, – рассказывает эксперт по сертификации газобаллонного оборудования на авто Александр.

Далеко не всем машинам удается пройти у Александра сертификацию. Водителям часто ставят баллоны, которые уже были в использовании не один год, а люди даже не догадываются.

Проблемы с газовым оборудованием знакомые и многим водителям. Не раз у самих были претензии к мастерам. Поэтому соглашаются, что их надо контролировать. И заехать для этого один раз на осмотр не трудно.

– Во-первых – это безопасность водителя, семьи, которую он перевозит. И вообще это безопасность для всех участников дорожного движения. Если моя машина сломается или взорвется – это приведет к нежелательным последствиям, – отмечает водитель Александр.

Система контроля уже заработала с 2020 года и коснутся тех автовладельцев, которые только установили газовое оборудование.

Но добровольно проверить свою машину на безопасность может каждый, если заедет на осмотр к сертифицированному эксперту. Адреса есть на сайте министерства инфраструктуры или можно узнать в сервисных центрах полиции.

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