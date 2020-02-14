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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Курс валют на 14 февраля: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины укрепил курс гривны на 3 копейки. По состоянию на 14 февраля, курс доллара составляет 24,47 грн за $1.

Предыдущий курс доллара по состоянию на 13 февраля был зафиксирован на уровне 24,50 грн.

Также регулятор повысил курс евро. Валюта подешевела на 14 копеек и остановилась на уровне 26,58 грн за €1.

Читайте: Почему гривна падает после стремительного роста – НБУ назвал причины

Курс валют от НБУ на 14 февраля:

  • $1 – 24,47 грн;
  • €1 – 26,58 грн;
  • 1 польский злотый – 6,28 грн;
  • 10 российских рублей – 3,85 грн.

Ранее сообщалось, что рост ВВП Украины в 2019 году замедлился с 3,4% в 2018 году до 3,3%, в то же время изменились драйверы этого роста. Высокий внутренний спрос генерировал высокие показатели в строительстве, торговле и ряде отраслей сфере услуг.

Источник: НБУ

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