PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

На Донбасс через пункты пропуска РФ попали более 340 военных – ОБСЕ

Через российские пункты пропуска Гуково и Донецк от 17 сентября 2019 года по 28 января 2020 на оккупированную территорию Донбасса прошел 341 человек в военной форме Российской Федерации.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

Также наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали 29 автомобилей скорой помощи и восемь авто ритуальных служб, в частности авто с российскими номерными знаками и табличкой Груз-200, которые пересекали неконтролируемый правительством Украины участок границы в обоих направлениях.

Кроме того, за этот период на Донбасс поступили 12 так называемых гуманитарных конвоев, направленных Россией.

Читайте: Делегации США, ЕС и Украины требуют от РФ предоставить ОБСЕ полный доступ в Крым

Роман Цимбалюк отметил, что выводы наблюдателей на двух российских пунктах пропуска свидетельствуют о военном вторжении России в Украину.

Он также добавил, что РФ запрещает представителям ОБСЕ на пунктах пропуска Гуково и Донецк использовать любые инструменты наблюдения и рекомендует не говорить с людьми, которые пересекают украинско-российскую границу.

Напомним, ранее Украина предложила усилить СММ ОБСЕ на Донбассе.

Источник: Укринформ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка