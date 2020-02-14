На Донбасс через пункты пропуска РФ попали более 340 военных – ОБСЕ

Через российские пункты пропуска Гуково и Донецк от 17 сентября 2019 года по 28 января 2020 на оккупированную территорию Донбасса прошел 341 человек в военной форме Российской Федерации.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

Также наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали 29 автомобилей скорой помощи и восемь авто ритуальных служб, в частности авто с российскими номерными знаками и табличкой Груз-200, которые пересекали неконтролируемый правительством Украины участок границы в обоих направлениях.

Кроме того, за этот период на Донбасс поступили 12 так называемых гуманитарных конвоев, направленных Россией.

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Роман Цимбалюк отметил, что выводы наблюдателей на двух российских пунктах пропуска свидетельствуют о военном вторжении России в Украину.

Он также добавил, что РФ запрещает представителям ОБСЕ на пунктах пропуска Гуково и Донецк использовать любые инструменты наблюдения и рекомендует не говорить с людьми, которые пересекают украинско-российскую границу.

Напомним, ранее Украина предложила усилить СММ ОБСЕ на Донбассе.