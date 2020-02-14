Путин выразил соболезнования Зеленскому из-за гибели украинцев в ДТП под Псковом

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с гибелью украинцев в ДТП в Псковской области.

Сделал это российский лидер во время телефонного разговора с коллегой 14 февраля.

Кремль также сообщил, что Путин выразил готовность продолжить усилия, направленные на освобождение и обмен удерживаемых лиц.

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Как известно, 13 февраля в результате аварии с микроавтобусом и фурой на трассе в Псковской области в России погибли восемь человек.

Погибший водитель и семь пассажиров микроавтобуса были гражданами Украины. Еще один украинец получил травмы.

Источник: Пресс-служба президента РФ