PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Ryanair сделал скидки пассажирам отмененных рейсов Wizz Air из Одессы

Для пассажиров Wizz Air, чьи рейсы из Одессы отменили до июня 2020 года, лоукостер Ryanair сделал специальные скидки.

На рейсы в Будапешт, Катовице, Гданск, Вроцлав или Берлин авиабилеты из Одессы можно приобрести по цене от €19,99 до €27,99.

Такое же предложение действует на маршрутах Лондон (Станстед) – Прага и Лондон (Станстед) – Осло (Торп). Перелеты по этим направлениям Wizz Air закроет с мая 2020 года.

Читайте: Ручная кладь Ryanair: что можно брать на борт и размеры багажа

К слову, Wizz Air до 5 июня 2020 года отменил рейсы из Одессы из-за ремонта взлетно-посадочной полосы в аэропорту.

Ранее стало известно, что Ryanair запускает новый рейс из Украины в Польшу.

Источник: Ryanair

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка