Ryanair сделал скидки пассажирам отмененных рейсов Wizz Air из Одессы

Для пассажиров Wizz Air, чьи рейсы из Одессы отменили до июня 2020 года, лоукостер Ryanair сделал специальные скидки.
На рейсы в Будапешт, Катовице, Гданск, Вроцлав или Берлин авиабилеты из Одессы можно приобрести по цене от €19,99 до €27,99.
Такое же предложение действует на маршрутах Лондон (Станстед) – Прага и Лондон (Станстед) – Осло (Торп). Перелеты по этим направлениям Wizz Air закроет с мая 2020 года.
Читайте: Ручная кладь Ryanair: что можно брать на борт и размеры багажа
К слову, Wizz Air до 5 июня 2020 года отменил рейсы из Одессы из-за ремонта взлетно-посадочной полосы в аэропорту.
Ранее стало известно, что Ryanair запускает новый рейс из Украины в Польшу.
Источник: Ryanair
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+