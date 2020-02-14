Дело Шеремета: суд оставил Кузьменко под стражей

Киевский апелляционный суд оставил под стражей врача Юлию Кузьменко, подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Коллегия судей Киевского апелляционного суда не удовлетворила ходатайство адвокатов и оставила в силе решение Печерского районного суда Киева, согласно которому Кузьменко находиться под стражей до 3 апреля. Постановление обжалованию не подлежит.

Как заявил адвокат Кузьменко Тарас Беспалый, 3 марта, после того, как истечет срок пребывания Кузьменко под стражей, он будет обращаться в Печерский райсуд с ходатайством об изменении для Кузьменко меры мероприятия.

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Напомним, 12 декабря 2019 в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству Павла Шеремета подозревают пятерых человек: Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко, военную медсестру Яну Дугар. Также в деле фигурируют супруги Инна и Владислав Грищенко, которое проходит подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.