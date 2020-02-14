Тимошенко сломала микрофон Разумкова: во сколько обошелся ремонт и кто оплатил

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко сломала микрофон Дмитрия Разумкова в Верховной Раде во время обсуждения законопроекта о рынке земли.

В микрофонном пульте AKG сломалась капсюль на гибкой ножке, что сделало апарат не пригодным к дальнейшему использованию.

Ремонт микрофона спикера парламента обошелся в 11,5 тыс. грн.

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За чьи деньги был отремонтирован микрофон, неизвестно.

Напомним, инцидент с микрофоном произошел 6 февраля. Тимошенко сломала микрофон Разумкова, когда блокировала президиум Верховной Рады. Лидер Батькивщины ранила палец, когда ломала устройство.

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия уже заявил, что лидер Батькивщины будет оплачивать ремонт из своего кармана.

Фото: Анна Стешенко