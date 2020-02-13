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Факты / Украина

В Днепре девушка на джипе влетела в поезд

На улице Яхненковской в Днепре девушка на внедорожнике влетела в движущийся поезд.

По предварительной информации, девушка на Тойоте осуществляла обгон грузового автомобиля, который стоял на запрещающий сигнал, и не заметила состав, который двигался в этом месте.

В результате столкновения машина получила повреждения. Из-за аварии движение по улице было временно перекрыто.

Читайте: Масштабное ДТП в Харькове: столкнулись восемь машин

Девушка не пострадала и смогла покинуть место происшествия.

Напомним, в Киевской области водитель в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП и уснул за рулем.

Источник: Днепр оперативный

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