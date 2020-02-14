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Факты / Украина

В Минобороны не планируют отказываться от призыва в армию

В Министерстве обороны не намерены отказываться от призыва граждан на срочную военную службу.

На заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Полищук заявил, что в министерстве будет проводиться эксперимент, который позволит призывникам служить с 18 лет.

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Однако несмотря на законодательные нормы, в 2020 году призыв на срочную службу в армию будет осуществляться на добровольной основе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве в 2020 году на срочную службу с 18 лет.

Источник: Интерфакс-Украина

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