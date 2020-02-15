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Факты / Украина

Иран подтвердил готовность сотрудничать с Украиной по катастрофе МАУ

Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил готовность сотрудничать с Украиной при расследовании обстоятельств катастрофы самолета МАУ в Тегеране.

Так, на встрече министров иностранных дел в Мюнхене Зариф подчеркнул ответственное поведение Ирана во время рассмотрения дела.

– На встрече министр иностранных дел Зариф обменялся мнениями о способах рассмотрения правовых и технических аспектов инцидента и подчеркнул ответственное поведение Ирана при рассмотрении дела, – говорится в сообщении МИД Ирана.

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Также Зариф отметил необходимость избегать политизации вопроса.

Однако в Иране отказываются передавать бортовые самописцы самолета МАУ любому государству.

Источник: МИД Ирана

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