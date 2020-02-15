15 февраля в Черниговской, Сумской, а также западных областях Украины будет идти снег. Возможно выпадение мокрого снега.
На остальной территории страны в субботу ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.
Ветер преимущественно северо-восточный 3-8 м/с.
Ночью температура воздуха будет колебаться от 1° мороза до 3° тепла, на востоке – до 8° ниже нуля. Днем стоит ожидать 1-6° с отметкой плюс. На юге Украины до 8° тепла.
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В Киеве сегодня без осадков.
Отметки термометров в столице будут колебаться от 1° мороза до 1° тепла. Днем будет 3-5° выше нуля.
Факты ICTV также писали о том, какой погоды стоит ожидать в Украине в феврале 2020 года.
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