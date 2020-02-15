Убийство хирурга в Киеве: подозреваемых взяли под стражу

Шевченковский районный суд Киева взял под стражу подозреваемых в убийстве пластического хирурга Андрея Сотника.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева.

– Шевченковским районным судом столицы избрано безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей двум мужчинам, которых подозревают в убийстве хирурга на ул. Саксаганского в Киеве, – сообщает прокуратура.

Исполнителю преступления и его сообщнику, который выполнял роль водителя, сообщено о подозрении по факту умышленного убийства, совершенного на заказ, из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц.

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Втором подозреваемому дополнительно инкриминируется подделка документов.

– За совершенное злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы, – добавила прокуратура.

Мотивы совершения преступления устанавливаются.

Напомним, стрельба в Киеве на улице Саксаганского, в результате которой погиб мужчина, произошла в 18.00 2 февраля.