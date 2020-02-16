Москва назвала условие для проведения нового нормандского саммита

Главным условием для проведение нового нормандского саммита является прогресс в выполнении договоренностей, достигнутых в Париже.

По словам замглавы МИД РФ Александра Грушко, новая встреча лидеров нормандской четверки “должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече”.

В Москве подчеркнули, что ожидают от Киева продвижений в решении вопросов, которые касаются “разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения формулы Штайнмайера в украинское законодательство и некоторых других вещей”.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Украинский лидер обсудил с президентом РФ выполнение договоренностей, достигнутых во время нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров нормандской четверки.

Источник: РБК