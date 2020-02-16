PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

“Суд” в Крыму арестовал четверых украинских рыбаков

Четверо граждан Украины, которых 15 февраля задержали в Азовском море сотрудники пограничного управления ФСБ РФ по Крыму, проведут 10 суток за решеткой.

Такое решение принял Керченский городской “суд” 16 февраля.

Задержанных признали виновными в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст. 19.3 КоАП РФ, в которой говорится о неповиновении законному распоряжению или требованию правоохранителя РФ.

В погрануправлении ФСБ также заявили, что “по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов Пограничным управлением в отношении задержанных возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (Нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов).

Читайте: “Работал на спецслужбы Украины”: ФСБ задержала крымчанина

– Украинские рыбаки, которые были задержаны в Азовском море – это, вероятно, Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов. По информации, полученной мной от жителей Приморского района. Все рыбаки – жители села Райновка Приморского района Запорожской области, – написал народный депутат Украины Павел Мельник в Facebook.

Напомним, ФСБ остановила следствие по делу украинских моряков, которых взяли в плен в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Источник: ТАСС

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка