“Суд” в Крыму арестовал четверых украинских рыбаков

Четверо граждан Украины, которых 15 февраля задержали в Азовском море сотрудники пограничного управления ФСБ РФ по Крыму, проведут 10 суток за решеткой.

Такое решение принял Керченский городской “суд” 16 февраля.

Задержанных признали виновными в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст. 19.3 КоАП РФ, в которой говорится о неповиновении законному распоряжению или требованию правоохранителя РФ.

В погрануправлении ФСБ также заявили, что “по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов Пограничным управлением в отношении задержанных возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (Нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов).

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– Украинские рыбаки, которые были задержаны в Азовском море – это, вероятно, Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов. По информации, полученной мной от жителей Приморского района. Все рыбаки – жители села Райновка Приморского района Запорожской области, – написал народный депутат Украины Павел Мельник в Facebook.

Напомним, ФСБ остановила следствие по делу украинских моряков, которых взяли в плен в Керченском проливе в ноябре 2018 года.