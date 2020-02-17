Черные ящики самолета МАУ повреждены, их могут расшифровывать в Украине

Бортовые самописцы, которые чаще называют черными ящиками, сбитого в Иране самолета МАУ повреждены, их расшифровка при определенных условиях может состояться в Украине.

– Мы понимаем ход расследования, которе происходит на территории Ирана. Я сегодня в 3.00 был в Тегеране и только утром оттуда вернулся. У нас есть понимание всех процессов, которые будут пошагово происходить, – заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, сейчас происходят определенные исследования, процедуры как на территории Ирана, так и на территории Украины.

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– То, что касается черных ящиков – они обязательно будут открываться в присутствии Украины, согласно Чикагской конвенции. Это будет сделано профессионально, – заверил Данилов.

Также он рассказал, что часть исследований происходит в Украине, кроме того при определенных условиях черные ящики могут расшифровывать на территории нашего государства.

– Единственное – мы пока не можем вам сказать, когда это произойдет, потому что должны быть прописаны все технологические шаги специалистов, которые будут этим вопросом заниматься. Ящики повреждены, и это определенный недостаток, – подчеркнул секретарь СНБО.

Ранее Иран заявил, что не может расшифровать данные с черных ящиков сбитого самолета МАУ без помощи западных экспертов.