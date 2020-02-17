До 10 лет с конфискацией: в Украине намерены ужесточить сроки за кражу авто

Министерство внутренних дел Украины и Национальная полиция инициируют изменения в законодательстве, чтобы усилить ответственность за угоны автомобилей.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Владимира Мартыненко.

По его словам, наказание за применение устройств, которые разблокируют системы электронной защиты, до сих пор не предусмотрено на законодательном уровне.

– Мы предлагаем наказывать таких дельцов заключением на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Кроме того, за само изготовление таких устройств или их реализацию мы предлагаем наказывать лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой, – сказал он.

Он рассказал, что угнанные авто чаще всего разбирают и продают на запчасти.

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– Мы предлагаем внести изменения в Уголовный кодекс, предусмотрев за такой вид преступления наказание в виде штрафа до 2 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тыс. – Ред.) или лишением свободы на срок до 5 лет. Но если эти же действия совершены членом организованной группы, преступной организации, преступного сообщества или под руководством вора в законе – предлагаем лишать свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества, – добавил он.

Также он рассказал о существовании двойников – авто с “перебитыми номерами”. Мартыненко добавил, что сейчас уголовная ответственность есть только за уничтожение, подделку или замену таких номеров узлов и агрегатов.

В МВД предлагают добавить в этот перечень реализацию таких транспортных средств, увеличив наказание до 1 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

К слову, он подчеркнул, что количество угонов транспортных средств уменьшается из года в год, а уровень раскрытия – возрастает.

Ранее Факты ICTV писали, какие автомобили чаще всего угоняют и как уберечь свой от кражи.