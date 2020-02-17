Эвакуация из Китая из-за коронавируса: готова ли Украина к карантину

Коронавирус из Китая захватывает новые территории. Почти ежедневно всемирная организация здравоохранения фиксирует до 5 тыс. Новых случаев болезни. По прогнозам ее экспертов, вирус может поразить две трети планеты. Каждый инфицированный заражает 2-3 человека.

Паника распространяется по миру с бешеной скоростью.

У берегов азиатских стран дрейфуют с десяток круизных лайнеров. Никого из пассажиров не выпускают на берег, пока они не пройдут проверку.

Украина готовится к эвакуации своих граждан из регионов Китая, пораженных вирусом. Это уже сделали почти все европейские страны и США. Киев же эвакуацию постоянно откладывает. Уже больше недели они ожидают, что государство поможет. Но самолет за украинцами никак не вылетит.

Куда будут эвакуировать украинцев из Китая, до сих пор точно неизвестно. Но все они подписали документ, в котором соглашаются по возвращении на родину две недели провести в изоляции на карантине. Министр здравоохранения уверяет, что сама эвакуация продумана до мелочей.

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Одно из мест, куда могут поселить эвакуированных – санаторий под Киевом. Возле села Козин, где много элитных домов. Но депутаты Обуховского райсовета уже обратились к президенту не размещать здесь эвакуированных из Китая. Поэтому место для изоляторов снова под вопросом.

Профессор Александр Дуда говорит: без подтвержденного диагноза, размещать эвакуированных в больницах смысла нет. Эвакуированные из Китая должны находиться за пределами городов и в одном месте.

Например, базу посреди острова Рождества в Индийском океане используют австралийцы. За высоченным забором держат тех, у кого есть симптомы коронавируса. В США готовят 10 военных баз, чтобы размещать инфицированных.

Если вдруг коронавирус все же дойдет до Украины? Оказывается, на сегодняшний день тест-систем для выявления смертельной болезни хватит только 30 пациентам. А насколько же готовы наши больницы встретить недуг?

По медицинским правилам, инфекционные отделения должны быть как отдельный мир. Отгороженные от обычной жизни.

Четвертая киевская городская больница. Здесь все довольно старое, инфекционные боксы переполнены больными. Палаты изоляции должны быть герметично закрыты. Но там щели. Ни отдельной канализации, ни вентиляции.

Врачи уже несколько раз били тревогу – Киев должен быть готов к любым эпидемий. Но денег в столичном бюджете так и не нашли.

Районная больница в Киевской области. Инфекционное отделение видно издалека, его крыша покрыта мхом.

Единственное, что смогли – утеплить корпус и установить новые окна. Там 9 боксов. Все кроме одного заняты больными. Его берегут на тот же случай.

Оказывается, в Украине вообще не существует санитарно-эпидемиологической службы, а медицинские вузы уже несколько лет не готовят инфекционистов. Поэтому справится ли Украина с коронавирусом в случае его обнаружения – большой вопрос. Пока же ВОЗ рекомендует Украине подготовить инфекционные изоляторы по ее стандартам.

Факты ICTV ранее писали о том, что 19 больных коронавирусом с Diamond Princess находятся в тяжелом состоянии.