Почти четверть экономики Украины находится в тени – исследование

В 2018 году 846 млрд грн или 23,8% от официального ВВП Украины находились в тени. Такие результаты исследования состояния теневой экономики в стране, проведенного компанией Ernst & Young при поддержке Mastercard в рамках заключенного Меморандума о сотрудничестве с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Нацбанком и Госслужбой статистики.

При этом 19,7% ВВП (702 млрд грн) из этой суммы составляет наличная теневая экономика и 4,1% ВВП (144 млрд грн) – домашнее производство товаров для собственного конечного использования (неденежная теневая экономика).

Такие исследования Ernst & Young провела в 33 странах мира, среди них – Чехия, Польша, Словения, Словакия, Хорватия, Болгария, Босния и Герцеговина, Сербия и другие. Исторически уровень теневой экономики в этих стран колебался в пределах 10,1-26,9% от объема ВВП.

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Напомним, согласно отчету правительства, в 2019 году экономика Украины росла высокими темпами. В II и III кварталах темпы роста ВВП превысили 4% и были одними из самых высоких в Европе.