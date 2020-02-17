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Факты / Украина

Погода в Украине на 11 февраля (КАРТА)

В понедельник, 17 февраля, в большинстве регионов Украины ожидается потепление до 7-10 градусов тепла.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Ночью на западе страны -1 +4 градуса, на севере -1 +2, в центре и на юге -1 -3.

Холоднее всего будет на востоке Украины -4 -8 градусов.

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Днем на западе ожидается потепление до +10 +14 градусов, на остальной территории кроме востока – +6 +9, на востоке – +3 +6.

В Киеве днем – +7-9 градусов тепла.

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