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Факты / Украина

Регистрация домашних животных: как происходит и сколько стоит

В Международный день кота, который отмечается ежегодно 17 февраля, Факты ICTV решили напомнить об информационно-аналитической системе Реестр домашних животных – как цифровая база данных работает и сколько стоит.

Пользоваться системой могут зарегистрированные и незарегистрированные пользователи, Национальная полиция, ветеринарные клиники, уполномоченные лица.

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Основные функции, которыми можно воспользоваться

  • Регистрация и идентификация граждан в системе
  • Регистрация животных в системе
  • Верификация животных
  • Поиск и предоставление информации о животных и их владельцах
  • Подтверждение соответствия, зарегистрированного животного зарегистрированному гражданину

Факты ICTV узнали у менеджера проектов Kyiv Smart City Дарины Кругляковой, как пройти регистрацию, сколько это стоит и как это работает.

Как зарегистрировать животное

  1. Владелец животного проходит авторизацию через Киев ID и заполняет его карту.
  2. После этого, необходимо приехать в Службу учета и регистрации животных (проспект Отрадный, 61), где подтвердят регистрацию и выдадут жетон с уникальным номером, который вешается на ошейник. Он содержит QR код, по которому можно идентифицировать потерянное животное и найти сведения о ее хозяине в системе.
Регистрация домашних животных: как происходит и сколько стоит / 2 фотографии

Данные о бездомных животных будут размещать сотрудники ветеринарных клиник и других профильных учреждений.

– Регистрация котов проводится по желанию. А вот собак – обязательно, согласно решению Киевского городского совета от 25.10. 2007, №1079/3912 – Обязательной регистрации подлежат собаки, которые принадлежат на правах собственности или других основаниях физическим или юридическим лицам и находящиеся на территории Киева).

Сколько стоит зарегистрировать животное

– Регистрация на сайте бесплатна, а при верификации платная.

Собаки – 45 грн

Коты – 35 грн

Дикие животные (обязательное чипирование) – 100 грн

Зачем нужна система?

Введение единой информационно-аналитической системы предоставляет киевлянам возможность упростить регистрацию.

Идентификация в РДТ обеспечит дополнительную защиту животным. Ведь в случае, если животное потерялось, найти его при наличии регистрации и жетона намного проще.

Ранее Факты ICTV писали, стоит ли брать питомцев из приюта и какой уход им нужен. Следует помнить, что животное из приюта ничем не хуже приобретенного в зоомагазине.

Фото: Dreamstime

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