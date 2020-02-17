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Факты / Украина

РФ должна отпустить украинских рыбаков после завершения админареста – ГПСУ

Четвере рыбака, которых 16 февраля “суд” в Крыму арестовал на 10 суток, должны быть возвращены на территорию Украины после завершения админареста.

Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

По его словам, в настоящее время нет никаких доказательств того, что украинцы в Азовском море занимались незаконной рыбалкой.

В наличии есть только видео, обнародованное российской стороной, где владелец судна якобы признается, что граждане Украины не имеют с собой документов, подтверждающих их личность, и которые позволяли бы вылов рыбы. И, соответственно, они имели запрещенное орудие для рыбной ловли.

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Эту информацию еще нужно подтвердить, подчеркнули пограничники.

Как сообщалось, “суд” в Крыму приговорил к админаресту четверых украинских рыбаков якобы за неповиновение правоохранителям РФ.

Источник: Интерфакс-Украина

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