РФ должна отпустить украинских рыбаков после завершения админареста – ГПСУ

Четвере рыбака, которых 16 февраля “суд” в Крыму арестовал на 10 суток, должны быть возвращены на территорию Украины после завершения админареста.
Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.
По его словам, в настоящее время нет никаких доказательств того, что украинцы в Азовском море занимались незаконной рыбалкой.
В наличии есть только видео, обнародованное российской стороной, где владелец судна якобы признается, что граждане Украины не имеют с собой документов, подтверждающих их личность, и которые позволяли бы вылов рыбы. И, соответственно, они имели запрещенное орудие для рыбной ловли.
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Эту информацию еще нужно подтвердить, подчеркнули пограничники.
Как сообщалось, “суд” в Крыму приговорил к админаресту четверых украинских рыбаков якобы за неповиновение правоохранителям РФ.