В ГМС вам предложат такие варианты изготовления паспорта:

345 грн – паспорт будет готов примерно через 1 месяц;

471 грн – паспорт будет готов примерно через 2 недели.

Неважно, какого образца паспорт вы потеряли. После восстановления вам выдадут ID-карту.

Налог, уплачиваемый государству после потери паспорта, составляет 34 грн. Пошлина не уплачивается только в тому случае, если паспорт украли.