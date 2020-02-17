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Что делать в случае утери паспорта – пошаговая инструкция
Факты / Украина / Общество
Что делать в случае утери паспорта – пошаговая инструкция
Что делать в случае утери паспорта – пошаговая инструкция

Где и как восстановить потерянный паспорт – читайте в инструкции на сайте Факты ICTV.

ШАГ 1. Обращаемся в государственные службы

Если вы потеряли свой паспорт, за помощью нужно обратиться в соответствующие госслужбы – полицию и ГМС.

Полиция:

  • оформите и подпишите соответствующее заявление;
  • получите у сотрудника Нацполиции документ с реестра досудебных расследований.

Государственная миграционная служба:

  • если вы потеряли паспорт-книжечку, посетите отделение службы города, где прописаны;
  • если потерялась ваша ID-карта – можете зайти в удобное вам отделение ГМС. Адреса отделений можно посмотреть по ссылке.

ШАГ 2. Собираем пакет документов для ГМС

Перед визитом в Государственную миграционную службу обязательно подготовьте:

  • заверенное заявление о потере паспорта;
  • поврежденный паспорт (при наличии) – его надо сдать;
  • идентификационный номер карты субъекта налогообложения;
  • справку о месте прописки;
  • квитанцию ​​об успешной оплате админсбора за услугу.

Во время восстановления паспорта ни в коем случае не полагайтесь на сомнительные фирмы-посредники. Государственная миграционная служба Украины – единственная структура, которая может заменить ваш паспорт.

ШАГ 3. Не забываем о дополнительных документах

Если у вас есть эти документы, обязательно возьмите их с собой:

  • свидетельство о рождении детей;
  • свидетельство о заключении брака и/или документы о его расторжении;
  • действительная справка переселенца.

ШАГ 4. Оплачиваем и ожидаем новый паспорт

В ГМС вам предложат такие варианты изготовления паспорта:

  • 345 грн – паспорт будет готов примерно через 1 месяц;
  • 471 грн – паспорт будет готов примерно через 2 недели.

Неважно, какого образца паспорт вы потеряли. После восстановления вам выдадут ID-карту.

Налог, уплачиваемый государству после потери паспорта, составляет 34 грн. Пошлина не уплачивается только в тому случае, если паспорт украли.

Фото: Dreamstime

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