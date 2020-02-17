ШАГ 1. Обращаемся в государственные службы
Если вы потеряли свой паспорт, за помощью нужно обратиться в соответствующие госслужбы – полицию и ГМС.
Полиция:
- оформите и подпишите соответствующее заявление;
- получите у сотрудника Нацполиции документ с реестра досудебных расследований.
Государственная миграционная служба:
- если вы потеряли паспорт-книжечку, посетите отделение службы города, где прописаны;
- если потерялась ваша ID-карта – можете зайти в удобное вам отделение ГМС. Адреса отделений можно посмотреть по ссылке.
ШАГ 2. Собираем пакет документов для ГМС
Перед визитом в Государственную миграционную службу обязательно подготовьте:
- заверенное заявление о потере паспорта;
- поврежденный паспорт (при наличии) – его надо сдать;
- идентификационный номер карты субъекта налогообложения;
- справку о месте прописки;
- квитанцию об успешной оплате админсбора за услугу.
Во время восстановления паспорта ни в коем случае не полагайтесь на сомнительные фирмы-посредники. Государственная миграционная служба Украины – единственная структура, которая может заменить ваш паспорт.
ШАГ 3. Не забываем о дополнительных документах
Если у вас есть эти документы, обязательно возьмите их с собой:
- свидетельство о рождении детей;
- свидетельство о заключении брака и/или документы о его расторжении;
- действительная справка переселенца.
ШАГ 4. Оплачиваем и ожидаем новый паспорт
В ГМС вам предложат такие варианты изготовления паспорта:
- 345 грн – паспорт будет готов примерно через 1 месяц;
- 471 грн – паспорт будет готов примерно через 2 недели.
Неважно, какого образца паспорт вы потеряли. После восстановления вам выдадут ID-карту.
Налог, уплачиваемый государству после потери паспорта, составляет 34 грн. Пошлина не уплачивается только в тому случае, если паспорт украли.