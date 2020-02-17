В Луганской области депутат горсовета подрался с помощником нардепа

16 февраля возле здания Северодонецкого городского совета произошла драка между депутатом горсовета и помощником одного из народных депутатов.

Видео указанной потасовки выложили пользователи в различных социальных сетях.

– В воскресенье перед зданием Северодонецкого городского совета произошла потасовка между помощником депутата Верховной Рады и депутатом местного совета, в ходе которой телесные повреждения получили оба участника происшествия, – сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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После драки двое мужчин обратились в полицию и написали заявления о причинении телесных повреждений.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 125 УК Украины (Умышленное легкое телесное повреждение).

Факты ICTV также писали о том, что 6 февраля во время заседания Верховной Рады произошла массовая драка народных депутатов.

Видео: Селфи Палка