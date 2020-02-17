В центре Киева начнут проверять вещи и документы: полиция усиливает безопасность

Национальная полиция усиливает меры безопасности в центре Киева в связи с проведением массовых мероприятий.

Глава полиции столицы Андрей Крищенко заявил, что наряды полиции будут патрулировать Киев для обеспечения порядка.

– Привлечены также кинологи и взрывотехники. Правоохранители будут проводить превентивные меры, в частности проверки вещей и документов. Прошу с пониманием относиться, ведь это нужно для того, чтобы все запланированные мероприятия прошли спокойно, – заявил он.

В целом, 1 тыс. правоохранителей и Нацгвардийцив будут патрулировать Киев.

Также Крищенко призвал участников акций не брать на место проведения запрещенные законодательством предметы.

Мероприятия пройдут возле органов государственной власти и связаны с заседаниями госорганов.

В 12.00 возле Министерства образования и науки начнется акция Министра Новосад – в отставку. Участники потребуют прекратить закрытие средних школ в Украине под видом их “оптимизации” и наступление на права учителей.

В среду у здания Офиса президента Украины начнется акции Save ФОП с требованием сохранения упрощенной системы налогообложения, за свободу предпринимательства и против произвола контролирующих органов.

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6 февраля в Киеве проходили акции протеста в связи с голосованием за открытие рынка земли в Раде.

12 февраля правоохранители также переходили на усиленный режим патрулирования в центре Киева из-за анонсированной массовой акции протеста под зданием Кабинета министров Украины. Тогда грузоперевозчики выступали с требованием уволить министра инфраструктуры.

Напомним, 12 февраля из-за акции перевозчиков под Кабмином на въезде в Киев образовались километровые очереди.