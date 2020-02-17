Украина будет вести переговоры от пяти стран за сбитый самолет в Иране

Украина будет вести переговоры с Ираном о выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ от имени пяти стран: Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана.

По словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, уже есть договоренность о сумме компенсаций, которую должен выплатить Иран за сбитый украинский самолет.

Также на брифинге в аэропорту Борисполь глава МИД отметил, что Украина будет защищать права украинцев в первую очередь, но также и тех, кто были с ними на одном рейсе.

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Глава МИД добавил, что речь идет о нескольких выплат. Первую помощь семьям погибших правительство уже выделило и теперь ведется работа со страховой компанией, которая также должна выплатить средства.

Украина будет работать с властями Ирана, чтобы добиться компенсации семьям погибших и компании МАУ.

– Сейчас мы договорились о таком: Украина будет вести переговоры от имени всех пяти стран, и то, о чем договорится Украина, будет выплачено гражданам всех стран, – сказал Пристайко.

Ранее Факты ICTV писали, что Иран подтвердил готовность сотрудничать с Украиной при расследовании обстоятельств катастрофы самолета МАУ в Тегеране.