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Факты / Lifestyle / Здоровье

В киевской больнице впервые имплантировали механическое сердце

67-летнему киевлянину успешно имплантировали механическое сердце.

Это первый случай в Украине, когда такую операцию провели в муниципальной больнице.

По словам кардиологов, пациент болел тяжелой формой сердечной недостаточности.

  • імплантували механічне серце
  • імплантували механічне серце
В киевской больнице впервые имплантировали механическое сердце / 5 фотографий

 

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За последние годы мужчина перенес несколько инфарктов, а с начала года находился на лечении в Александровской клинической больнице.

– До проведения операции без медикаментов сердце пациента не работало. Мы имплантировали механическое сердце в сердце пациента.

Теперь оно поможет должным образом функционировать живом сердцу, – сообщил главный кардиолог Александровской больницы Киева Виктора Клюзко.

Врач отметил, что возможность проведения таких операций – это спасение для людей с проблемами сердца.

Операция длилась более 3 часов. Ее общая стоимость составила 5 млн гривен, однако в рамках одной из целевых программ Киева операцию сделали бесплатно.

Пациент чувствует себя хорошо и уже может ходить.

Ранее Факты ICTV сообщали, что в украинском Институте сердца впервые провели операцию новым методом. Благодаря ей, грудную клетку не пришлось разрезать полностью.

Фото: КГГА

Источник: КГГА

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