Водители часто становятся жертвами экономии на установке ГБО – эксперт

Опасности из-за неправильно установленного или некачественного газобаллонного оборудования подвергаются не только водители, но и окружающие люди. Об этом в интервью рассказал Дмитрий Гончарук, президент ассоциации Безопасность эксплуатации транспорта (АБЕТ).

По его словам, ранее акт технической экспертизы автовладельцу предлагал сам установщик. Теперь же безопасность ГБО проверяет независимый орган на соответствие оборудования технической и нормативной документации.

– Проще говоря, ужесточился контроль за качеством и безопасностью установленного газобаллонного оборудования и самой работы по установке. Ведь ни для кого не секрет, что многие наши автовладельцы часто стараются сэкономить на трубках и шлангах для газопроводов, баллонах, мультиклапанах. Жертвами такой экономии могут стать как сам автовладелец, родные, близкие, пассажиры, так и окружающие люди. По сути, началась трансформация теневой части рынка ГБО в законный, – отметил эксперт.

По его словам, такой способ оценки позволяет отсечь нелегальное оборудование или с истекшим сроком эксплуатации.

– Реальность такова, что из 10 машин 4-5 не могут быть сертифицированы априори. Ранее автовладельцы платили за бумажку без какой-либо гарантии безопасности, сейчас же происходит реальная проверка с участием квалифицированных экспертов. В целом процедура стала проще. Сейчас автовладельца, который прошел сертификацию и приезжает в сервисный центр МВД, уже не задерживают прохождением экспертизы, он не ждет эксперта, а просто сдает пакет документов, включая сертификат соответствия. И за 15-30 минут ему выдают готовый техпаспорт, – рассказал Дмитрий Гончарук.

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Как отметил президент ассоциации Безопасность эксплуатации транспорта, ранее ответственность нес только установщик ГБО (тот, кто выдал свидетельство), теперь же она ложится и на орган сертификации.

Все органы оценки соответствия и сертификации должны быть застрахованы. Это обязательное требование. Для этого они заключают со страховыми компаниями договора страхования от причинения вреда имуществу третьих лиц.

Если орган выдал сертификат соответствия на неисправное ГБО, он несет финансовую и репутационную ответственность. Кроме того, есть большой риск аннулирования аттестата аккредитации, который дает право заниматься сертификацией и вообще работать на этом рынке.

– Поэтому органы сертификации очень осторожны в выборе партнеров по лаборатории, их эксперты выезжают на место, регулярно проверяют компетентность персонала и состояние оборудования. Но если вдруг произойдет возгорание по причине неправильно работающего ГБО, необходимо вызывать полицию и экспертную службу МВД. Если возгорание произошло из-за неисправности ГБО, начинается расследование по цепочке – чье свидетельство, кто устанавливал, проводил испытания и выдавал сертификат. То есть поднимаются все материалы из сервисного центра МВД. При этом установщики ГБО, какое-нибудь СТО, например, вообще не несут никакой ответственности, – подчеркнул Дмитрий Гончарук.

К слову, ранее мы писали о том, на что стоит обращать внимание при выборе СТО.

Источник: Левый берег