И Дорогожичи, и Бабий Яр: Институт нацпамяти предложил свой вариант

В Институте национальной памяти прокомментировали инициативу переименования киевской станции метро Дорогожичи.

Само предложение, как и дальнейшее обсуждение, свидетельствует о высоком уровне неравнодушия в обществе.

В Институте также подчеркнули, что названия Дорогожичи и Бабий Яр являются коренными киевскими названиями.

Современные Дорогожичи – это территория между микрорайонами Лукьяновка, Татарка, Куреневка, Шулявка и Сырец. В Киеве также есть улица Дорогожицкая. Впервые же название Дорогожичи упоминается в Ипатьевской летописи еще в Х веке.

Об урочище Бабий Яр, который находится на Дорогожичах, киевляне знали еще с ХІХ века. После событий Второй мировой войны урочище стало известным местом памяти о Холокосте.

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Ни одно из этих исторических названий не подпадает под закон о декоммунизации, поэтому вопрос переименования специалисты посоветовали отложить.

– Сейчас мы готовим обращение к руководству Киевского метрополитена с предложением во время звукового объявления остановки на станции метро Дорогожичи сообщать о выходе к Национальному историко-мемориальному заповеднику Бабий Яр. Как это делается, например, на станции Арсенальная, где объявляется о выходе в парк Славы и музея истории Украины во Второй мировой войне.

Окончательное решение по ситуации с переименованием станции метро примут в Киевском горсовете. До этого над ее аспектами поработают специалисты Комиссии по вопросам переименований.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в КГГА планируют запуск 4G-связи в метро уже весной. Станция метро Дорогожичи будет одной из первых, где появится обновление.

Источник: Хмарочос

Фото: Мемориальный центр Бабий Яр