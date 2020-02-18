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Факты / Украина / Политика

Банки, НОТУ и незаконная торговля горючим: повестка дня Рады на 19 февраля

18 февраля Верховная Рада рассмотрит проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по отдельным вопросам функционирования банковской системы.

Также парламентарии должны проголосовать за проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления административной ответственности за незаконную торговлю горючим.

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Кроме того, на повестке дня будут проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно гражданства и изменения в закон Об Общественном телевидении и радиовещании Украины.

Банки, НСТУ та незаконна торгівля пальним: порядок денний Ради на 19 лютого

Ранее Факты ICTV писали, что народные депутаты фракции Слуга народа поедут на учебу в США, однако вне рабочее время.

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