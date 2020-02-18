В бою под Золотым 18 февраля погиб 22-летний гранатометчик Максим Хитайлов. Он входил в 72 отдельной механизированной бригады.

Об этом заявил народный депутат Украины от партии Европейская Солидарность Алексей Гончаренко.

– Сегодня утром в результате обстрела погиб гранатометчик 72 ОМБр Максим Хитайлов, 22 года, – написал Гончаренко.

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Гончаренко сообщает, что погибший служил в 72 отдельной механизированной бригады. Максиму было всего 22 года.