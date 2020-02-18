В бою под Золотым 18 февраля погиб 22-летний гранатометчик Максим Хитайлов. Он входил в 72 отдельной механизированной бригады.
Об этом заявил народный депутат Украины от партии Европейская Солидарность Алексей Гончаренко.
– Сегодня утром в результате обстрела погиб гранатометчик 72 ОМБр Максим Хитайлов, 22 года, – написал Гончаренко.
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Гончаренко сообщает, что погибший служил в 72 отдельной механизированной бригады. Максиму было всего 22 года.
Напомним, во вторник утром, 18 февраля, пресс-центр штаба операции ООС сообщил, что незаконные вооруженные формирования утром атаковали позиции украинских подразделений вблизи Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Боевики вели обстрелы по позициям ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.