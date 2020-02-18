Ситуация на Донбассе: боевики проиграли бой и обвинили ВСУ в нападении

Боевики атаковали украинские позиции на Донбассе, пытались прорваться через линию разграничения, однако затем запросили тишину, чтобы забрать погибших и раненых.

– Украинская армия, выполняя требования международного права по ведению боевых действий, удовлетворила эту гуманитарную просьбу противника, надеясь на его достоинство, – подчеркнули в штабе ООС.

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Также там добавили, что проиграв на поле боя, враг обвинил украинских бойцов в попытке нападения.

– Все содержание вражеского заявления свидетельствует о растерянности и потере контроля над ситуацией. Украинские защитники стойко стоят на принципах выполнения Минских договоренностей и никогда не применяют оружие первыми, – заявили в штабе.

Напомним, 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В результате обстрелов погиб украинский защитник, четверо получили легкие ранения.