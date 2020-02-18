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Факты / Украина / Политика

Боевики взимают на передовую оружие и роют окопы для тяжелой артиллерии – разведка

Министерство обороны Украины сообщило, что сейчас устраняют недостатки в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российских оккупационных войск, выявленных в начале февраля.

– К передовым подразделениям противника завозятся дополнительные запасы оружия и боеприпасов, на позициях оборудуются новые окопы для размещения тяжелого артиллерийского вооружения, – отметили в ведомстве.

Также оккупанты активизировали тренировки артиллерийских расчетов и подготовку корректировщиков артиллерийского огня.

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Напомним, с утра 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

Враг перешел к активным наступательным действиям и попытался продвинуться через линию разграничения. Сейчас бой завершился.

Источник: Минобороны

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