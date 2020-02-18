Читали об этом: реакция Кремля на наступление боевиков на Донбассе

Москва отказывается брать ответственность за обострение боевых действий на Донбассе 18 февраля.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ставить вопрос об ответственности России за наступление боевиков “абсолютно неправильная формулировка”.

Читайте: Эскалация на Донбассе: Украина обратилась к международному сообществу

В Кремле заявили, что “читали об обострении”, но не имеют деталей новых обстрелов на Донбассе, поэтому не готовы выражать какие-либо выводы.

Как сообщалось, около населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный боевики пошли в наступление. В результате боя ВСУ понесли потери.