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Факты / Украина

Читали об этом: реакция Кремля на наступление боевиков на Донбассе

Москва отказывается брать ответственность за обострение боевых действий на Донбассе 18 февраля.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ставить вопрос об ответственности России за наступление боевиков “абсолютно неправильная формулировка”.

Читайте: Эскалация на Донбассе: Украина обратилась к международному сообществу

В Кремле заявили, что “читали об обострении”, но не имеют деталей новых обстрелов на Донбассе, поэтому не готовы выражать какие-либо выводы.

Как сообщалось, около населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный боевики пошли в наступление. В результате боя ВСУ понесли потери.

Источник: УНИАН

Фото: Dreamstime

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