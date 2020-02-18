Эвакуированных украинцев из китайского города Ухань, которых должны доставить в Украину 20 февраля, будут содержать в изоляции в течение 14 дней. Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал Фактам ICTV перед эфиром Свободы слова, в каких условиях будут проживать эвакуированные граждане и как их будут доставлять в Украину.

В Минздраве подчеркивают – обсервация предусматривает нахождение здоровых людей из карантинной зоны в изоляции. Они побудут под наблюдением в течение инкубационного периода, где медики проследят, чтобы у эвакуированных не проявились симптомы коронавируса. При этом место обсервации в Минздраве решили не озвучивать.

– Мы планировали одноместное размещение в номерах, где есть телевизор, Wi-Fi, трехразовое питание. Люди спокойно будут там проживать. Дважды в день им будут делать медико-санитарные осмотры. Дополнительно при появлении симптомов они набирают медицинскую бригаду, которая размещена в той же обсервации, чтобы она обследовала, – отметил Ляшко.

В случае обнаружения симптомов коронавируса человека госпитализируют в специальный бокс и будут предоставлять соответствующую медицинскую помощь, добавил он.

Кроме того, зона обсервации будет охраняться, чтобы никто не заходил и не выходил с территории. За это отвечает Министерство внутренних дел. При этом эвакуированные граждане не будут передвигаться по территории обсервации, чтобы предотвратить любые угрозы.

Читайте: Украинцы с лайнера Diamond Princess чувствуют себя нормально – Пристайко

Кроме того, Виктор Ляшко добавил, что Украина оценивала опыт других стран при эвакуации и содержании граждан на карантине, в частности Канады, Новой Зеландии, Казахстана, Испании. Нас также консультирует представитель США:

– Мы обращались в США и сейчас работаем с Центром по контролю и профилактике заболеваний в Атланте – CDC. У нас есть их представитель на территории Украины, который входит в оперативный штаб Минздрава – он постоянно с нами в диалоге.

Украина также получила рекомендации от европейского регионального бюро ВОЗ.

Заместитель министра здравоохранения также отметил, что случаев заболевания коронавирусом с каждым днем ​​все меньше.

– Это уже не геометрический рост, это – стабилизация и затихание. Считаю, что беспрецедентные меры ограничения и карантина, которые ввела КНР, покажут результат и удастся сдержать распространение болезни по миру.

К слову, министр внутренних дел Арсен Аваков представил детальный план эвакуации украинцев и продемонстрировал, какая защита будет у медицинских работников.