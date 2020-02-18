Карта АТО сегодня - ситуация в зоне боевых действий

По состоянию на 18 февраля карта зоны ООС выглядит так: линия разграничения проходит в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, где сегодня боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил.

Враг использовал минометы калибра 120 мм. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

– Российские оккупанты применяли артиллерийские системы, в частности, ствольную артиллерию калибра 152 мм – 6 снарядов, калибра 122 мм – 18 снарядов, – отмечают в штабе ООС.

В результате обстрела украинские защитники понесли потери. Погиб 22-летний военный Максим Хитайлов.

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Подразделения Объединенных сил предоставили адекватный огневой ответ российским оккупантам и удержали полный контроль над ситуацией.

Позиции украинских защитников не потеряны. Ситуация полностью контролируется.

Напомним, именно 18 февраля 2015 года начался отвод войск из Дебальцево – 2,5 тыс. солдат вышли из города, забрав технику и уничтожив железнодорожные пути и объекты транспортной инфраструктуры.