Коронавирус на лайнере Diamond Princess – какова ситуация с украинцами

3 февраля 2020 года круизный лайнер Diamond Princess задержали на сутки для проведения проверки.

Впоследствии из-за обнаружения вируса на судне, лайнер остановили на двухнедельный карантин в японском порту Йокогама.

С начала распространения вируса на борту лайнера находилось 3711 человек, среди которых 2666 – это пассажиры и 1045 – члены экипажа. В частности, на борту находятся 23 гражданина Украины, которые работают членами экипажа судна.

Общее количество зараженных борту в настоящее время составляет 355 человек, среди которых двое украинцев. О новых случаях заражения не сообщается. Сейчас состояние инфицированных граждан Украины удовлетворительное, они выздоравливают.

– После окончания карантина 19 февраля 2020 года японские медики планируют провести дополнительное обследования пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, а затем они, вероятно, смогут покинуть судно, – отметили в ведомстве.

Посольство Украины в Японии поддерживает связь со всеми службами, которые занимаются состоянием здоровья наших сограждан. Всем присутствующим на судне оказывают медицинскую и психологическую поддержку.

Персональные данные украинцев, находящихся на борту Diamond Princess защищены украинским законодательством, поэтому МИД не публикует списки наших граждан.

Читайте: Чем кормят и как отслеживают коронавирус: американец о карантине на Diamond Princess

К слову, глава МИД Вадим Пристайко в эфире Свободы слова на ICTV сообщил, что один украинец, у которого обнаружили коронавирус на борту Diamond Princess, чувствует себя нормально, а второго могут скоро выписать из больницы.