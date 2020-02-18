KPI председателей ОГА: Кабмин устроит “соревнование” между регионами

В Кабмине составили систему оценки работы глав обладминистраций, которая состоит из анализа 24 ключевых показателей эффективности.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

По его словам, система оценки работы сформирована таким образом, чтобы все регионы могли “соревноваться” между собой.

– По этим KPI мы будем ежеквартально составлять рейтинг и привязывать к нему систему мотивации, – сказал Дубилет.

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При оценке будет анализироваться прогресс в решении проблем в образовании, медицине, строительстве и тд.

– Показатели должны постоянно обновляться на небольшой процент, – добавил министр Кабинета министров.

Напомним, Дубилет рассказал, что так называемое зарплатное рабство смогут отменить уже в мае 2020 года.