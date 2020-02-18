Национальный банк Украины не изменил курс гривны к доллару.

По состоянию на 18 февраля он составляет 24,44 грн за $1.

На прошлой неделе, в пятницу, 14 февраля, за $1 просили 24,47 грн.

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Курс евро также не изменился и сейчас составляет 26,49 грн за €1.

В конце прошлой рабочей недели, 14 февраля, он составлял 26,58 грн за €1.

Курс валют от НБУ на 18 февраля:

$1 – 24,44 грн;

€1 – 26,49 грн;

один польский злотый – 6,22 грн;

10 российских рублей – 3,84 грн.

К слову, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, что с помощью инвестиций в людей и производство можно ускорить темп экономического роста Украины.