Национальный банк Украины не изменил курс гривны к доллару.
По состоянию на 18 февраля он составляет 24,44 грн за $1.
На прошлой неделе, в пятницу, 14 февраля, за $1 просили 24,47 грн.
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Курс евро также не изменился и сейчас составляет 26,49 грн за €1.
В конце прошлой рабочей недели, 14 февраля, он составлял 26,58 грн за €1.
Курс валют от НБУ на 18 февраля:
- $1 – 24,44 грн;
- €1 – 26,49 грн;
- один польский злотый – 6,22 грн;
- 10 российских рублей – 3,84 грн.
К слову, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, что с помощью инвестиций в людей и производство можно ускорить темп экономического роста Украины.
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