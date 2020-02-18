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Факты / Мир

Литва обеспокоена военной эскалацией на Донбассе – Линкявичюс

Глава Министерства иностранных дел Литвы отреагировал на эскалацию военного конфликта на Донбассе.

Линас Антанас Линкявичюс прокомментировал ситуацию в Twitter.

– Глубоко обеспокоен новой военной эскалацией и наступательными попытками поддерживаемых Россией сил в районе Золотого сегодня утром. Реализация соглашений Минска невозможна без прекращения огня, – говорится в сообщении.

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Литва – одно из первых иностранных государств, где отреагировали на ситуацию на Донбассе.

Напомним, утром 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил неподалеку украинских населенных пунктов в районе Золотого. Президент Владимир Зеленский назвал наступление циничной провокацией.

Фото: Dreamstime

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