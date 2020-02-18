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Факты / Украина

Незаконно осужденный в Крыму журналист Семена возвращается в Киев

Крымский журналист Николай Семена, которого незаконно осудила оккупационная власть, сейчас находится на контролируемой правительством Украины территории.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

– Николай Семена, крымский журналист, который был 22 сентября 2017 года незаконно осужден оккупационными властями, наконец находится на контролируемой правительством Украины территории, – написала она.

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Также Денисова добавила, что сейчас журналист уже направляется в Киев.

– Он в безопасности и направляется в Киев. Жду тебя здесь, друг!

Напомним, в 2017 году оккупационные власти РФ в Крыму обвинила журналиста Семену в нарушении территориальной целостности России.

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