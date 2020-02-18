Презентацию Национальной платформы примирения и единства, которую изначально запланировали на 19 февраля, пришлось перенести из-за обострения ситуации в зоне ООС.

Об этом сообщил советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо.

– Циничная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы. Нет других слов для того, чтобы описать то, что произошло сегодня в районе Золотого. Это было нелегко – мы сомневались и взвешивали за и против, но в итоге, приняли решение перенести презентацию, – сообщил Сивохо.

Читайте: Обострение на Донбассе: почему боевики пошли в наступление и как действовать Украине

По его словам, работа по налаживанию диалога между простыми людьми продолжается. Новая дата проведения указанной презентации будет объявлена позже.

Напомним, генерал Руслан Хомчак заявил, что наступление на Донбассе 18 февраля было приурочено к пятой годовщине Дебальцево. Боевики хотели показать, что могут захватить территорию.

Источник: Сергей Сивохо