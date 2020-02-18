Обстрелы на Донбассе: заседание СНБО относительно обострения в ООС

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Факты / Украина / Политика

Провокация к годовщине Дебальцево: Хомчак объяснил наступление противника на Донбассе

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сегодня состоялось заседание по обострению ситуации на Донбассе.

Генерал Руслан Хомчак рассказал, что вооруженные формирования ОРДЛО сегодня после 05.00 утра совершили обстрелы в сторону 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад.

– После того, в 05.15 утра штурмовые бригады пытались атаковать передовые позиции этих двух бригад. Это было в промежутке от Новотошковское до Жолобка. Силами подразделений двух бригад нападение отбили, – отметил генерал.

В результате этого боя, согласно 51 статье устава ООН Украина смогла дать достойный отпор врагу со всего вооружения, которое нужно было применить.

– Мы дали адекватный ответ со всего вооружения, которое было необходимо применить. Перед тем мы дали команду, чтобы люди отошли с того наблюдательного пункта. Пришлось туда наносить огонь, артиллерию в том числе.

По состоянию на этот час все позиции остаются под контролем наших войск, где-то с 10:00 противник пригласил режим тишины, так как им необходимо забрать их убитых и раненых. Наши потери: один военнослужащий погиб, двое раненых и трое контуженных – им оказывают медицинскую помощь, – отметил Руслан Хомчак.

По данным штаба со стороны противника четыре человека погибли и еще шесть получили ранения. Хомчак добавил, что сейчас Украина занимает тело погибшего бойца ВСУ.

– Сегодня 5 годовщина Дебальцево и противник хочет показать для своего мира, что это была их победа и сегодня они хотели захватить эти наблюдательные посты, чтобы показать своему населению, что они могут захватить территорию.

Это война и те, кто воюют ценят каждый метр. В тактическом и оперативном плане оно ничего не меняет в обстановке, но для людей, которые на войне, каждый метр дорогой, потому полит кровью, – пояснил генерал.

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Обстрелы на Донбассе: заседание СНБО относительно обострения в ООС

Напомним, с утра 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

Враг перешел к активным наступательным действиям и попытался продвинуться через линию разграничения. Сейчас бой завершился.

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