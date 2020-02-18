Обстрелы на Донбассе: заседание СНБО относительно обострения в ООС

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сегодня состоялось заседание по обострению ситуации на Донбассе.

Генерал Руслан Хомчак рассказал, что вооруженные формирования ОРДЛО сегодня после 05.00 утра совершили обстрелы в сторону 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад.

– После того, в 05.15 утра штурмовые бригады пытались атаковать передовые позиции этих двух бригад. Это было в промежутке от Новотошковское до Жолобка. Силами подразделений двух бригад нападение отбили, – отметил генерал.

В результате этого боя, согласно 51 статье устава ООН Украина смогла дать достойный отпор врагу со всего вооружения, которое нужно было применить.

– Мы дали адекватный ответ со всего вооружения, которое было необходимо применить. Перед тем мы дали команду, чтобы люди отошли с того наблюдательного пункта. Пришлось туда наносить огонь, артиллерию в том числе. По состоянию на этот час все позиции остаются под контролем наших войск, где-то с 10:00 противник пригласил режим тишины, так как им необходимо забрать их убитых и раненых. Наши потери: один военнослужащий погиб, двое раненых и трое контуженных – им оказывают медицинскую помощь, – отметил Руслан Хомчак.

По данным штаба со стороны противника четыре человека погибли и еще шесть получили ранения. Хомчак добавил, что сейчас Украина занимает тело погибшего бойца ВСУ.

– Сегодня 5 годовщина Дебальцево и противник хочет показать для своего мира, что это была их победа и сегодня они хотели захватить эти наблюдательные посты, чтобы показать своему населению, что они могут захватить территорию. Это война и те, кто воюют ценят каждый метр. В тактическом и оперативном плане оно ничего не меняет в обстановке, но для людей, которые на войне, каждый метр дорогой, потому полит кровью, – пояснил генерал.

Читайте: Накрывают, как в 2015: боевики обстреляли жилой массив в Новотошковском

Напомним, с утра 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

Враг перешел к активным наступательным действиям и попытался продвинуться через линию разграничения. Сейчас бой завершился.