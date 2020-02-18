СНБО передала президенту Стратегию нацбезопасности и обороны

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины одобрена Стратегия нацбезопасности и обороны Безопасность человека – безопасность страны. Теперь документ должен подписать президент.
Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что впервые в центре внимания документа – человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность.
Стратегия основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности:
- сдерживания (развитие обороны и безопасности возможностей для предотвращения вооруженной агрессии против Украины);
- устойчивость (способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности);
- взаимодействие (развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с НАТО, ЕС и США).
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Среди приоритетов:
- отстаивания независимости и государственного суверенитета;
- восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины;
- общественное развитие, прежде всего человеческого капитала;
- защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины;
- европейская и евроатлантическая интеграция.
Напомним, с утра 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.
Враг перешел к активным наступательным действиям и попытался продвинуться через линию разграничения. Сейчас бой завершился.