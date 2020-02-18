СНБО передала президенту Стратегию нацбезопасности и обороны

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины одобрена Стратегия нацбезопасности и обороны Безопасность человека – безопасность страны. Теперь документ должен подписать президент.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что впервые в центре внимания документа – человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность.

Стратегия основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности:

сдерживания (развитие обороны и безопасности возможностей для предотвращения вооруженной агрессии против Украины);

устойчивость (способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности);

взаимодействие (развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с НАТО, ЕС и США).

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Среди приоритетов:

отстаивания независимости и государственного суверенитета;

восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины;

общественное развитие, прежде всего человеческого капитала;

защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины;

европейская и евроатлантическая интеграция.

Напомним, с утра 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

Враг перешел к активным наступательным действиям и попытался продвинуться через линию разграничения. Сейчас бой завершился.