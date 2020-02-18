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Факты / Украина

СНБО утвердил оборонный заказ на 2020-2022 годы

СНБО на заседании 18 февраля утвердил основные показатели государственного оборонного заказа на 2020, 2021 и 2022 годы. Теперь этот документ должен утвердить Кабмин.

В частности, в 2020 году на выполнение оборонного госзаказа предусмотрено финансирование в размере 25,848 млрд грн – это на 16% больше, чем в 2019 году.

В его выполнении будут участвовать 14 государственных заказчиков.

– Государственным оборонным заказом предусматривается финансирование мероприятий по развитию производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса на общую сумму 2,53 млрд грн (9,8% от общего объема ГОЗ). Из них 1,7 млрд грн будут направлены на выполнение исследовательских и опытно-конструкторских работ, – говорится в сообщении.

Предварительно – 90% заказа будут выполнять украинские поставщики.

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Кроме того, Кабмин должен вынести на рассмотрение парламента законопроекты о создании благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в ОПК, обеспечить финансирование оборонного заказа, не допуская уменьшения расходов госбюджета или перераспределения на другие нужды.

В целом в 2020 году финансирование обороны и безопасности государства увеличено до 245,8 млрд грн, что почти на 30 млрд грн больше, чем в 2019 году. Дополнительный финансовый ресурс в размере 10 млрд грн под госгарантии направлен на программы по повышению обороноспособности и безопасности государства.

На заседании СНБО 18 февраля также одобрили Стратегию нацбезопасности и обороны, документ должен подписать президент.

Источник: СНБО

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