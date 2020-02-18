Ротации в Кабмине на этой неделе не планируются – Арахамия

На этой неделе новые кадровые назначения в Кабмине не планируются. Об этом сообщил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия.
– Нормальный отчет, который мы все хотим услышать и сделать из этого какие-то выводы, в частности кадровые, – невозможно сделать в таком режиме. К сожалению, – сказал он журналистам.
Давид Арахамия также добавил, что разъяснения о возможных кадровых назначениях должно предоставлять правительство.
Читайте: Рекордный рост ВВП, зарплат и пенсий: отчет Кабмина Гончарука за 2019 год
Напомним, Верховная Рада 21 февраля заслушает отчет правительства. Также полчаса для выступления предоставят министру здравоохранения Зоряне Скалецкой.
К слову, ранее премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал кадровые ротации в Кабмине.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+