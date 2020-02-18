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Факты / Украина / Политика

Ротации в Кабмине на этой неделе не планируются – Арахамия

На этой неделе новые кадровые назначения в Кабмине не планируются. Об этом сообщил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия.

– Нормальный отчет, который мы все хотим услышать и сделать из этого какие-то выводы, в частности кадровые, – невозможно сделать в таком режиме. К сожалению, – сказал он журналистам.

Давид Арахамия также добавил, что разъяснения о возможных кадровых назначениях должно предоставлять правительство.

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Напомним, Верховная Рада 21 февраля заслушает отчет правительства. Также полчаса для выступления предоставят министру здравоохранения Зоряне Скалецкой.

К слову, ранее премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал кадровые ротации в Кабмине.

Источник: LB.ua

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