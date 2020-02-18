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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В январе 384 украинца задекларировали доход в более 1 млн грн

В Украине с 1 января стартовала кампания декларирования доходов, в рамках которой почти 20 тыс. украинцев отчитались о полученных доходах. 384 человека задекларировали доход в размере более 1 млн грн, полученный в 2019 году.

По данным Государственной налоговой службы, этот доход украинцы получили от продажи или сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества.

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Наибольшую сумму полученного дохода – 500 млн грн задекларировал киевлянин. 200 млн грн он получил от наследования имущества и 259,1 млн грн – другие доходы.

Напомним, в Украине продлится декларационная компания до 1 мая 2020 года.

Ранее Факты ICTV писали, что по данным в декларациях, руководители Минкульта получили рекордные зарплаты в декабре.

Источник: Государственная налоговая служба Украины

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