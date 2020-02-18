В Украину едет группа экспертов МВФ

Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев. В Украине они планируют обсудить политику, направленную на достижение мощного роста и обеспечения стабильности.

Об этом в официальном заявлении сообщил постоянный представитель Международного валютного Фонда в Украине Йоста Люнгман.

МВФ відвідає Київ by Віта Гірко on Scribd

К слову, президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Они обсудили законопроекты, которые помогут Украине выйти на стабильный рост и обеспечить механизмы защиты своих граждан.

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Ранее директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс отметил прогресс Украины в проведении реформ.

Он сообщил, что диалог между МВФ и Украиной для окончательного утверждения новой трехлетней программы расширенного финансирования на $ 5,5 млрд продолжается.